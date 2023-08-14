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В Воздушных силах назвали тип российского вертолета, который сбили на Бахмутском направлении

Фото: в Воздушных силах назвали тип российского вертолета, который сбили на Бахмутском направлении (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 на Бахмутском направлении в 5:00 14 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука в Telegram и спикера Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Установлен тип уничтоженного вертолета в 5:00 14 августа 2023 года. Это вражеский ударный вертолет Ка-52", - сообщил Олещук.

Между тем, Игнат отметил, что вертолет был уничтожен с помощью зенитной управляемой ракеты.

"Зенитно-ракетным подразделением была организована слаженная, взвешенная работа. И был уничтожен на Бахмутском направлении зенитно-управляемой ракетой этот вертолет", - сказал спикер.

По его словам, наши комплексы советского образца нуждаются в усиленном внимании. На их работу оказывает сильное влияние человеческий фактор.

Ка-52

Вертолет предназначен для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Отметим, что в последний раз наши бойцы сбивали вертолет такого типа 7 августа в селе Роботино Запорожской области.

Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны украинские военные сбили уже 313 вражеских вертолетов и 315 самолетов.

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Воздушные силы УкраиныБахмут