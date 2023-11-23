У Повітряних силах доповіли про навчання на F-16: очікуємо самостійних вильотів

"Все йде за планом. Кожного разу пілоти підіймаються в небо з інструкторами. Можливо, та кількість з інструкторами стає більшою. Далі очікуємо самостійних вильотів. Я думаю, що найближчим часом дізнаємось більше. Не хочу нічого анонсувати. Можливо, побачимо щось", - сказав він.

За словами Ігната, в українських пілотів "настрій бойовий", оскільки льотчики хочуть якнайшвидше пересісти на сучасний літак.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше частина союзників погодилася надати Україні винищувачі F-16. Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні щонайменше 61 одиницю F-16.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що перші винищувачі передадуть уже навесні 2024 року Відомо також, що українські пілоти навчаються на F-16 у декількох країнах. За словами Юрія Ігната, у Данії льотчики вже сіли на F-16 разом з інструкторами.

Варто зазначити, що раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур у коментарі РБК-Україна заявив, що літаки, які незабаром може отримати України, не змінять хід бойових дій. На його думку, пріоритетом зараз є боєприпаси, зокрема, далекобійні ракети.

Проте у Повітряних силах заперечили це. На думку військових, F-16 підходить для України, оскільки може завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях, а також захистити небо від ракет та дронів.