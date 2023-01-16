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В Воздушных силах не видят угрозы из-за авиационных учений в Беларуси

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Киев, Понедельник 16 января 2023 13:02
В Воздушных силах не видят угрозы из-за авиационных учений в Беларуси Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Совместные с Россией авиационные учения на территории Беларуси пока не представляют угрозы для Украины. Однако военные отслеживают ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что Россия с самого начала полномасштабного вторжения использовала территорию Беларуси как плацдарм для ударов по Украине.

"Территория Беларуси с начала войны использовалась российской авиацией для нанесения ударов. Так же как их аэродромы, где дислоцируют зенитные ракетные системы, оперативно-тактические комплексы такие как "Искандер, тоже использовались с первых дней войны", - отметил Игнат.

Он добавил, что украинские военные продолжат защищать границу и воздушное пространство. Игнат подчеркнул, что военные учения - это постоянный процесс в "военном организме".

Напомним, что в Беларуси сегодня стартовали авиационные учения, в которых участвует также Россия. Для тренировок будут привлечены все аэродромы и полигоны в Беларуси.

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