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Повітряні тривоги оголошені у Києві та низці областей. Є загроза ракетних атак

Фото: повітряну тривогу оголошено в різних областях України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Повітряні тривоги було оголошено у Києві та низці областей України вночі 9 червня. Моніторингову групу пишуть про загрозу ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Сигнали про загрозу ворожих ударів з повітря пролунали після опівночі.

Станом на 00:50 тривоги оголошені в:

  • Києві та Київській області
  • Чернігівській області,
  • Полтавської області,
  • Харківської області,
  • Дніпропетровської області
  • Запорізької області,
  • Донецька область.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 9 червня (фото: t.me/alarmukraine)

В міністерстві внутрішніх справ повідомили про роботу протиповітряної оборони.

Додамо, що після 01:05 тривога також була оголошена і в Сумській області, а трохи згодом - і в Черкаській області.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 9 червня (фото: t.me/alarmukraine)

У Київській обласній військовій адміністрації (ОВА) та міській військовій адміністрації (МВА) закликають громадян прямувати в укриття.

Правила щодо дотримання інформаційної тиші під час повітряних тривог нагадав очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

"Не ігноруйте тривоги. Також не знімайте роботу ППО", - пише чиновник.

Як зазначають моніторингові групи, попередньо російські війська запустили ракети зі стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря.

Вечірній ракетний удар РФ під час повітряної тривоги 8 червня

Зауважимо, що ця нічна масштабна повітряна тривога оголошена через кілька годин після вечірньої. Тоді російські окупанти завдали ракетних ударів по Уманській області, внаслідок чого поранення отримали вісім людей.

Так, в четвер ввечері по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали писали, що російські окупанти запустили ракети "Калібр".

При цьому пізніше мешканці Черкаської області повідомляли про вибух у регіоні. За даними поліції, в результаті удару було зруйновано приміщення автомийки та промислового об'єкта, були постраждалі.

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