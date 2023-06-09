Повітряні тривоги оголошені у Києві та низці областей. Є загроза ракетних атак

Сигнали про загрозу ворожих ударів з повітря пролунали після опівночі.

Станом на 00:50 тривоги оголошені в:

Києві та Київській області

Чернігівській області,

Полтавської області,

Харківської області,

Дніпропетровської області

Запорізької області,

Донецька область.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 9 червня (фото: t.me/alarmukraine)

В міністерстві внутрішніх справ повідомили про роботу протиповітряної оборони.

Додамо, що після 01:05 тривога також була оголошена і в Сумській області, а трохи згодом - і в Черкаській області.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 9 червня (фото: t.me/alarmukraine)

У Київській обласній військовій адміністрації (ОВА) та міській військовій адміністрації (МВА) закликають громадян прямувати в укриття.

Правила щодо дотримання інформаційної тиші під час повітряних тривог нагадав очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

"Не ігноруйте тривоги. Також не знімайте роботу ППО", - пише чиновник.

Як зазначають моніторингові групи, попередньо російські війська запустили ракети зі стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря.

Вечірній ракетний удар РФ під час повітряної тривоги 8 червня

Зауважимо, що ця нічна масштабна повітряна тривога оголошена через кілька годин після вечірньої. Тоді російські окупанти завдали ракетних ударів по Уманській області, внаслідок чого поранення отримали вісім людей.

Так, в четвер ввечері по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали писали, що російські окупанти запустили ракети "Калібр".

При цьому пізніше мешканці Черкаської області повідомляли про вибух у регіоні. За даними поліції, в результаті удару було зруйновано приміщення автомийки та промислового об'єкта, були постраждалі.