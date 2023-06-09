Повітряні тривоги оголошені у Києві та низці областей. Є загроза ракетних атак

Повітряні тривоги було оголошено у Києві та низці областей України вночі 9 червня. Моніторингову групу пишуть про загрозу ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Сигнали про загрозу ворожих ударів з повітря пролунали після опівночі.
Станом на 00:50 тривоги оголошені в:
Карта повітряних тривог в Україні вночі 9 червня (фото: t.me/alarmukraine)
В міністерстві внутрішніх справ повідомили про роботу протиповітряної оборони.
Додамо, що після 01:05 тривога також була оголошена і в Сумській області, а трохи згодом - і в Черкаській області.
Карта повітряних тривог в Україні вночі 9 червня (фото: t.me/alarmukraine)
У Київській обласній військовій адміністрації (ОВА) та міській військовій адміністрації (МВА) закликають громадян прямувати в укриття.
Правила щодо дотримання інформаційної тиші під час повітряних тривог нагадав очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.
"Не ігноруйте тривоги. Також не знімайте роботу ППО", - пише чиновник.
Як зазначають моніторингові групи, попередньо російські війська запустили ракети зі стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря.
Зауважимо, що ця нічна масштабна повітряна тривога оголошена через кілька годин після вечірньої. Тоді російські окупанти завдали ракетних ударів по Уманській області, внаслідок чого поранення отримали вісім людей.
Так, в четвер ввечері по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали писали, що російські окупанти запустили ракети "Калібр".
При цьому пізніше мешканці Черкаської області повідомляли про вибух у регіоні. За даними поліції, в результаті удару було зруйновано приміщення автомийки та промислового об'єкта, були постраждалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .