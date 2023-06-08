У поліції опублікували відео наслідків ракетного удару по Умані

про це пише Рбк-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

За даними правоохоронців, в результаті удару було зруйновано приміщення автомийки та промислового об'єкту. Попередньо постраждали вісім осіб.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. В результаті цього зафіксовано влучання в Уманському районі.

Вечірня повітряна тривога

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні ввечері по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали писали, що російські окупанти запустили ракети "Калібр".

При цьому пізніше мешканці Черкаської області повідомляли про вибух у регіоні.

Варто зауважити, що востаннє окупанти били по Умані 28 квітня. Тоді вони ракетою зруйнували 14 квартир багатоповерхового будинку. Загинули 23 мирні жителі, у тому числі діти.

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