Воздушные тревоги объявлены в Киеве и ряде областей. Есть угроза ракетных атак

Воздушные тревоги были объявлены в Киеве и ряде областей Украины ночью 9 июня. Мониторинговые группу пишут об угрозе ракетных ударов. В решионах работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Сигналы об угрозе вражеских ударов с воздуха прозвучали после полуночи.

По состоянию на 00:50 тревоги объявлены в:

Киеве и Киевсокй области

Черниговской области,

Полтавской области,

Харьковской области,

Днепропетровской области,

Запорожской области,

Донецкой области.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 9 июня (фото: t.me/alarmukraine)

В министерстве внутренних дел сообщили о работе противовоздушной обороны.

Добавим, что после 01:05 тревога также была объявлена и в Сумской области, а чуть позже - и в Черкасской области.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 9 июня (фото: t.me/alarmukraine)

В Киевской областной военной администрации (ОВА) и городской военной администрации (МВА) призывают граждан направляться в укрытие.

Правила соблюдения информационной тишины во время воздушных тревог напомнил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram.

"Не игнорируйте тревоги. Также не снимайте работу ПВО", - пишет чиновник.

Как отмечают мониторинговые группы, предварительно российские войска запустили ракеты по стратегической авиации из акватории Каспийского моря. Кроме того, сообщается, что в воздушном пространстве Украины зафиксированы вражеские дроны.

Расширение тревог

Позже, после 1:40, сигналы стали звучать и в других регионах. Так, тревоги объявлены также во Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Херсонской и Тернопольской областях.

Таким образом, красная зона охватила практически всю территорию страны.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 9 июня (фото: t.me/alarmukraine)

Вечерний ракетный удар РФ во время воздушной тревоги 8 июня

Отметим, что эта масштабная ночная воздушная тревога объявлена через несколько часов после вечерней. Тогда российские оккупанты нанесли ракетные удары по Уманской области, в результате чего ранения получили восемь человек.

Так, в четверг вечером по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы писали, что российские оккупанты запустили ракеты "Калибр".

При этом позже жители Черкасской области сообщали о взрыве в регионе. По данным полиции, в результате удара было разрушено помещение автомойки и промышленного объекта, были пострадавшие.