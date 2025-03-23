Повітряні сили ЗСУ знищили місце розміщення окупантів у Торецьку (відео)

"21 березня 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, місце розміщення окупаційних сил було повністю зруйновано. В результаті удару знищено особовий склад ворога - десантно-штурмові групи та операторів дронів.

"Результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил РФ на Торецькому напрямку", - додають у ЗСУ.



Нагадаємо, дням раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про удар по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області. Українська авіація ліквідувала об’єкт противника навіть попри те, що росіяни застосовували посилені заходи маскування.

За даними Генштабу ЗСУ, було знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання ворога.