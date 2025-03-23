Повітряні сили ЗСУ знищили місце розміщення окупантів у Торецьку (відео)

Повітряні сили ЗСУ 21 березня вдарили по місцю розміщення російських окупантів у Торецьку Донецької області. Ліквідовано десантно-штурмові групи та операторів БПЛА ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"21 березня 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу ЗСУ, місце розміщення окупаційних сил було повністю зруйновано. В результаті удару знищено особовий склад ворога - десантно-штурмові групи та операторів дронів.
"Результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил РФ на Торецькому напрямку", - додають у ЗСУ.
Нагадаємо, дням раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про удар по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області. Українська авіація ліквідувала об’єкт противника навіть попри те, що росіяни застосовували посилені заходи маскування.
За даними Генштабу ЗСУ, було знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання ворога.
Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже понад 903 тисячі солдатів. За минулу добу українські воїни ліквідували ще 1470 росіян.
Загалом минулий рік для ворога був рекордним за втратами. Як зазначали у Міністерстві оборони України, найбільших втрат за весь час війни РФ зазнала у грудні 2024 року.
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