Під ударом аеродром Саки. Повітряні сили знищили ще один пункт управління у Криму

Командувач зазначив, що Сили оборони вдарили по пункту управління на аеродрому Саки, який знаходиться поблизу селища Новофедорівка на заході Криму.

"Аеродром Саки! "Все цели сбиты!" На жаль, наші Повітряні сили залишились ще без одного пункту управління в Криму", - написав Олещук.

Ймовірно, успішну операцію вдалося здійснили завдяки роботу українських льотчиків. Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував їм за роботу.

скриншот deepstatemap.live

Що відомо про аеродром

Відомо, що аеродромі Саки базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. Угрупування окупантів має на озброєнні бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Що цьому передувало

Вчора ввечері та вночі 6 січня у районі Євпаторії на заході Криму чули потужні вибухи. Очевидці повідомляли про атаку на аеродром Саки.