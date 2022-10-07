ua ru
Пт, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повітряні сили знищили ще одну нову російську "вертушку" на півдні

Новость на русском →
П'ятниця 07 жовтня 2022 13:03
Повітряні сили знищили ще одну нову російську "вертушку" на півдні Фото: Повітряні сили знищили ще одну новітню російську вертушку на півдні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 7 жовтня над Миколаївською областю було збито ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил.

"7 жовтня, близько 8:00, на півдні України, зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Центр" Повітряних сил знищено ударний вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор", - йдеться у повідомленні.

Довідка . "Алігатор" - це російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Машина здатна вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.

Нагадаємо, раніше спецназівці СБУ показали, як знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Всього з початку війни російські війська втратили в Україні вже понад дві сотні своїх гелікоптерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Росавиация
NEWS
Рада призначила нового голову Нацбанку
Рада призначила нового голову Нацбанку
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході