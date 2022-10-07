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Воздушные силы уничтожили еще одну новейшую российскую "вертушку" на юге

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Пятница 07 октября 2022 13:03
Воздушные силы уничтожили еще одну новейшую российскую "вертушку" на юге Фото: Воздушные силы уничтожили еще одну новейшую российскую "вертушку" на юге (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 7 октября над Николаевской областью был сбит еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил.

"7 октября, около 8:00, на юге Украины, зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Центр" Воздушных сил уничтожен ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Справка. "Аллигатор" - это российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Напомним, ранее спецназовцы СБУ показали, как уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

Всего с начала войны российские войска потеряли в Украине уже более двух сотен своих вертолетов.

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