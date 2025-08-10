ua en ru
Повітряні сили знищили командний пункт росіян в Олешках: мінус 25 окупантів

Олешки, Неділя 10 серпня 2025 16:05
Повітряні сили знищили командний пункт росіян в Олешках: мінус 25 окупантів Фото: Повітряні сили вдарили по командному пункту ворога в Олешках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряні сили високоточними бомбами вдарили по командному пункту окупантів. Він був розташований в районі окупованих Олешок Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

"Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією Генштабу ЗСУ, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 загарбників зазнали поранень.

За даними української розвідки, серед ліквідованих - командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.
Фото: ПС вдарили по командному пункту ворога в Олешках (deepstatemap.live)

Далекобійні удари Сил оборони

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня Сили оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Внаслідок влучання дронів Сил безпілотних систем на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Саратовський НПЗ є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.

Напередодні, 9 серпня, дрони СБУ атакували термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. Як відомо, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них.

