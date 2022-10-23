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Повітряні сили збили вже 273 "шахеди", але в небі не тільки дрони-камікадзе

Фото: повітряні сили збили вже 273 "шахеди", але в небі не тільки дрони-камікадзе (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 13 вересня, станом на сьогодні, наші військові збили 273 іранських дронів-камікадзе "Шахед-136". Водночас Росія застосовує проти України не лише їх.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

За словами Ігната, Росія застосовує проти України дві модифікації "Шахедів" - 136 та 131. Остання ж, є меншою за іншу модель та має невелику бойову частину. Однак дрони-камікадзе залишаються високоточною зброєю, яка летить точно та може вразити критично важливу точку, що призведе до великої кількості шкоди.

Водночас наші військові збили ще 4 ударні дрони "Мохаджер-6". Один з них вцілів, його наразі вивчають наші фахівці.

"На сьогоднішній день, з моменту першого застосування дрона-камікадзе - в Куп'янську у Харківській області 13 вересня, станом на сьогодні ми вже маємо збитих 273 "Шахедів-136", - заявив Ігнат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський не вірить у виправдовування іранського уряду щодо непричетності до військових поставок Росії. За словами президента Москва замовила ще тисячі БПЛА.

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