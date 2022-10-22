Сотні передано Росії. Зеленський не вірить заявам Ірану щодо "Шахедів"

Іран бреше, коли заявляє, що не постачає Росії дрони. Вже було передано сотні апаратів, також є замовлення тадомовленості про тисячі БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для канадських телеканалів CTV та CBC.

"Іран поставляє росіянам дрони, поставляє їм вбивства українців, це їх домовленість за гроші. Отакі криваві гроші, які Іран заробляє. Вони можуть сказати, щ нічого не брали, покажіть фінансові розрахунки", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна говорить про конкретику. По факту Іран передав дрони, якими вбивали українців та продовжують вбивати. Не один, не два і не п’ять, а сотні, в Україні знають, що замовлення і домовленості є про тисячі, але сотні точно передані. Тому їм не можна вірити. Вони можуть розказувати своєму суспільству, що нічого не продавали, але це брехня.

Також президент додав, що не довіряє керівництву Ірану та у приклад привів збиття ракетою в Ірані українського літака МАУ у січні 2020 року.

"Іран заперечував свою причетність до катастрофи, але згодом був змушений її визнати, але заявив, що це була випадковість. Але, крім вибачень, вони не зробили нічого. Вони сказали, що будуть відшкодування сім’ям, підтримка сімей, які втратили своїх близьких. Вони говорили це на рівні лідер. І що вони зробили? Вони зробили нічого, нуль, вони нічим не допомогли", - пояснив президент.

Україна мала інформацію від своєї розвідки, а також розвідок партнерів про торгівлю Ірану з Росією.