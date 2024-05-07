Повітряні сили про запаси ракет для Patriot та IRIS-T: звичайно, це не нуль

У розпорядженні у українських військових є ракети для батарей Patriot та IRIS-T, які передали західні союзники.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю NV заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.
"Звичайно, це не нуль. Ви бачили під час останньої комбінованої атаки - ми збили велику кількість (ворожих ракет - ред.)", - розповів Євлаш.
Він нагадав, що збивати "Кинджали" українські захисники можуть лише за допомогою Patriot. При цьому ефективне знищення ракет можливе у радіусі 40 кілометрів.
За словами Євлаша, ракети для ППО є дефіцитними і партнери знають про це.
"Якщо навіть не поставляється сама установка, ракети також є дуже цінним елементом, який може використовуватися для стримування повітряного нападу. Однак на війні ніколи не буває достатньо ракет, тим більше під час таких масованих ударів противника, який переважає кількісно. Ми не виробляємо самі ці ракети і не можемо закрити потреби повною мірою", - розповів спікер ПС.
Нагадаємо, ще у березні видання The Telegraph писало про те, що у України закінчуються ракети для систем ППО. Журналісти уточнювали, що така ситуація призведе до того, що у українських захисників до кінця березня будуть можливості для знищення лише однієї ракети з п'яти.
Також про брак ракет заявляв і президент України Володимир Зеленський після того, як росіяни знищили ударом Трипільську ТЕС.
Нещодавно міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про те, що західні союзники, в тому числі її країна, надали Україні ракети для Patriot.
Точну кількість наданих ракет іспанська чиновниця не розкривала.
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