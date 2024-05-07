Повітряні сили про запаси ракет для Patriot та IRIS-T: звичайно, це не нуль

"Звичайно, це не нуль. Ви бачили під час останньої комбінованої атаки - ми збили велику кількість (ворожих ракет - ред.)", - розповів Євлаш.



Він нагадав, що збивати "Кинджали" українські захисники можуть лише за допомогою Patriot. При цьому ефективне знищення ракет можливе у радіусі 40 кілометрів.

За словами Євлаша, ракети для ППО є дефіцитними і партнери знають про це.

"Якщо навіть не поставляється сама установка, ракети також є дуже цінним елементом, який може використовуватися для стримування повітряного нападу. Однак на війні ніколи не буває достатньо ракет, тим більше під час таких масованих ударів противника, який переважає кількісно. Ми не виробляємо самі ці ракети і не можемо закрити потреби повною мірою", - розповів спікер ПС.