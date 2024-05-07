Воздушные силы о запасах ракет для Patriot и IRIS-T: конечно, это не ноль

В распоряжении у украинских военных есть ракеты для батарей Patriot и IRIS-T, которые передали западные союзники.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью NV заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.
"Конечно, это не ноль. Вы видели во время последней комбинированной атаки - мы сбили большое количество (вражеских ракет - ред.)", - рассказал Евлаш.
Он напомнил, что сбивать "Кинжалы" украинские защитники могут только при помощи Patriot. При этом эффективное уничтожение ракет возможно в радиусе 40 километров.
По словам Евлаша, ракеты для ПВО являются дефицитными, и партнеры знают об этом.
"Если даже не поставляется сама установка, ракеты также являются очень ценным элементом, который может использоваться для сдерживания воздушного нападения. Однако на войне никогда не бывает достаточно ракет, тем более во время таких массированных ударов противника, который превосходит количественно. Мы не производим сами эти ракеты и не можем закрыть потребность в полной мере", - рассказал спикер ВС.
Напомним, еще в марте издание The Telegraph писало о том, что у Украины заканчиваются ракеты для систем ПВО. Журналисты уточняли, что такая ситуация приведет к тому, что у украинских защитников к концу марта будут возможности для уничтожения только одной ракеты из пяти.
Также о нехватке ракет заявлял и президент Украины Владимир Зеленский после того, как россияне уничтожили ударом Трипольскую ТЭС.
При этом недавно министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о том, что западные союзники, в том числе ее страна, предоставили Украине ракеты для Patriot.
Точное количество предоставленных ракет испанская чиновница не раскрывала.
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