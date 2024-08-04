Повітряні сили вперше показали, як запускають Storm Shadow (відео)

На відео українських військових потрапили кадри, де видно перше офіційне фільмування використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP з фронтового бомбардувальника Су-24.

Зокрема зафільмовано, як скидання здійснюються з висоти близької до 500 метрів на дозвуковій швидкості, при цьому Су-24 не виконують протизенітний маневр з розворотом та відходом на форсажі. Тобто скидання відбувається у достатній віддаленості від фронту.

Зауважимо, що це відео є першим публічним записом саме бойового використання цих крилатих ракет.