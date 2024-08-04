Воздушные силы впервые показали, как запускают Storm Shadow (видео)

На видео украинских военных попали кадры, где видно первое официальное съемку использования крылатых ракет Storm Shadow/SCALP из фронтового бомбардировщика Су-24.

В частности снято, как сбросы осуществляются с высоты близкой до 500 метров на дозвуковой скорости, при этом Су-24 не выполняют противозенитный маневр с разворотом и отходом на форсаже. То есть сброс происходит в достаточной удаленности от фронта.

Заметим, что это видео является первой публичной записью боевого использования этих крылатых ракет.