ua en ru
Пт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракети Storm Shadow було інтегровано в українські Су-24, - гендиректор MBDA

П'ятниця 12 січня 2024 20:31
UA EN RU
Ракети Storm Shadow було інтегровано в українські Су-24, - гендиректор MBDA Фото: Ракети Storm Shadow (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ракети Storm Shadow було інтегровано на українські бомбардувальники Су-24. Однак для цього знадобилося багато часу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів генеральний директор MBDA Ерік Беранже, пише Challenges.

За його словами, через вторгнення Росії в Україну у світі значно зріс попит на різні види озброєння та їх модифікацію.

Він зауважив, що компанія змогла у досить короткий термін модифікувати Storm Shadow/SCALP на літаки Су-24. Він вважає, що у звичайному темпі для такої роботи знадобилося б близько шести років. Однак на швидку модифікацію вплинуло те, що його компанія отримала фактично "карт-бланш" у своїй роботі.

Зокрема раніше було відомо про те, що для встановлення Storm Shadow було використано пілони від ударного літака Tornado.

При цьому раніше ця ж компанія заявляла, що можуть адаптувати на СУ-24 і ракети Taurus і для цього їм знадобиться близько 6 місяців.

Використання Storm Shadow

Наприкінці вересня 2023 року у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що Україна нібито використала ракети Storm Shadow для атаки на штаб Чорноморського флоту в Севастополі.

Атака на штаб РФ у Севастополі

22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ. У мережі публікували відео, на яких було видно значні пошкодження будівлі та стовп диму.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.

Детальніше про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Постачання ракет в Україну

В травні стало відомо, що Велика Британія передає нам значно потужніші крилаті ракети Storm Shadow / SCALP EG класу "повітря - земля". А через два місяці про поставку аналогічного озброєння заявила Франція.

Дальність цієї франко-британської авіаційної ракети у базовій моделі може сягати 560 км. Але українська армія, ймовірно, отримала експортний варіант, який обмежений 250-290 км. Бойова частина цих ракет - приблизно 450 кг. Це кратно більше, ніж у наших ударних БПЛА (вага їхнього бойового заряду не перевищує 75 кг, у "шахедів" - близько 50) і у GMLRS до HIMARS (приблизно 90 кг).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракети Су-24 Війна Росії проти України
NEWS
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту