Ракети Storm Shadow було інтегровано в українські Су-24, - гендиректор MBDA

Ракети Storm Shadow було інтегровано на українські бомбардувальники Су-24. Однак для цього знадобилося багато часу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів генеральний директор MBDA Ерік Беранже, пише Challenges.

За його словами, через вторгнення Росії в Україну у світі значно зріс попит на різні види озброєння та їх модифікацію.

Він зауважив, що компанія змогла у досить короткий термін модифікувати Storm Shadow/SCALP на літаки Су-24. Він вважає, що у звичайному темпі для такої роботи знадобилося б близько шести років. Однак на швидку модифікацію вплинуло те, що його компанія отримала фактично "карт-бланш" у своїй роботі.

Зокрема раніше було відомо про те, що для встановлення Storm Shadow було використано пілони від ударного літака Tornado.

При цьому раніше ця ж компанія заявляла, що можуть адаптувати на СУ-24 і ракети Taurus і для цього їм знадобиться близько 6 місяців.

Використання Storm Shadow

Наприкінці вересня 2023 року у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що Україна нібито використала ракети Storm Shadow для атаки на штаб Чорноморського флоту в Севастополі.

Атака на штаб РФ у Севастополі

22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ. У мережі публікували відео, на яких було видно значні пошкодження будівлі та стовп диму.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.

Детальніше про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Постачання ракет в Україну

В травні стало відомо, що Велика Британія передає нам значно потужніші крилаті ракети Storm Shadow / SCALP EG класу "повітря - земля". А через два місяці про поставку аналогічного озброєння заявила Франція.

Дальність цієї франко-британської авіаційної ракети у базовій моделі може сягати 560 км. Але українська армія, ймовірно, отримала експортний варіант, який обмежений 250-290 км. Бойова частина цих ракет - приблизно 450 кг. Це кратно більше, ніж у наших ударних БПЛА (вага їхнього бойового заряду не перевищує 75 кг, у "шахедів" - близько 50) і у GMLRS до HIMARS (приблизно 90 кг).

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