Повітряні сили відповіли, чи був політ білоруського Іл-62 над Україною

Інформація про нібито перетин українського кордону білоруським вантажним літаком ІЛ-62 виявилася фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
Близько 22:30 у соцмережах з'явилися повідомлення про те, що білоруський вантажний літак ІЛ-62 нібито о 20:30 залетів у Чернігівську область, а згодом перетнув українсько-молдовський кордон.
Як джерело автори дописів посилалися на дані сервісу Flightradar24.
"Жоден літак білоруських авіаліній не перетинав український кордон. Про це управління комунікацій Повітряних Сил повідомило Центр протидії дезінформації при РНБО України. Спростування фейку було опубліковано на офіційних ресурсах ЦПД о 23.30", - наголосили у ПС.
Захисники неба нагадали, що Flightradar24 є цивільним комерційним проєктом, який збирає дані з відкритих джерел, не є офіційним інформаційним ресурсом про стан повітряного простору і не несе юридичної відповідальності за правдивість чи точність відображення маршрутів.
Онлайн-сервіс "Flightradar24" - це цивільний комерційний проєкт, заснований у 2006 році шведськими авіаційними ентузіастами та підприємцями, платформа якого працює через браузер та мобільні додатки для iOS та Android, пояснили у ПС.
Також Повітряні сили закликали покладатися на офіційні ресурси та не поширювати фейки.
Раніше радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов також наголосив, що новина про "заліт" до України білоруського літака є фейком.