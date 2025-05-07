Повітряні сили уточнили масштаби атаки РФ на Україну: скільки ракет і дронів збили

Він зазначив, що з вечора 6 травня РФ випустила по Україні 187 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. З них сили ППО знищили 81 дрон. Ще 64 безпілотники локаційно втрачено.

"Інформація може уточнюватися, плюс-мінус 1-2 дрони можуть бути змінені", - додав речник.

За його словами, цієї ночі росіяни запустили по Україні п'ять балістичних ракет. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про чотири ракети.

"Сьогодні застосовувалося також п'ять балістичних ракет "Іскандер-М" або KN23. Це вже фахівці, хто буде досліджувати уламки, скажуть пізніше, якого типу це були ракети. Дві балістики сьогодні було збито протиповітряною обороною", - сказав Ігнат.

Згодом Повітряні сили ЗСУ у своєму зведенні підтвердили кількість дронів та ракет, які Росія випустила по Україні цієї ночі. Пуски безпілотників були з шести напрямків - Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ в Росії, а також з Гвардійського у Криму.

ППО цієї ночі працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни.