Воздушные силы уточнили масштабы атаки РФ на Украину: сколько ракет и дронов сбили

Россия выпустила по Украине в ночь на 7 мая 187 дронов. Также оккупанты атаковали Украину пятью баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Он отметил, что с вечера 6 мая РФ выпустила по Украине 187 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Из них силы ПВО уничтожили 81 дрон. Еще 64 беспилотника локально потеряны.
"Информация может уточняться, плюс-минус 1-2 дрона могут быть изменены", - добавил спикер.
По его словам, этой ночью россияне запустили по Украине пять баллистических ракет. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал о четырех ракетах.
"Сегодня применялось также пять баллистических ракет "Искандер-М" или KN23. Это уже специалисты, кто будет исследовать обломки, скажут позже, какого типа это были ракеты. Две баллистики сегодня были сбиты противовоздушной обороной", - сказал Игнат.
Позже Воздушные силы ВСУ в своей сводке подтвердили количество дронов и ракет, которые Россия выпустила по Украине этой ночью. Пуски беспилотников были из шести направлений - Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск в России, а также из Гвардейского в Крыму.
ПВО этой ночью работала на востоке, севере, юге и в центре страны.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в ночь на 7 мая россияне выпустили по Украине четыре баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них - "Шахеды". Впрочем, как уточнили Воздушные силы, оккупанты применили больше беспилотников и ракет.
Этой ночью под ударом врага был Киев. Сначала оккупанты выпустили по столице баллистику. Вражескую ракету удалось сбить, но обломки упали в Соломенском районе.
Также в Киеве ночью сбивали российские дроны. Последствия атаки РФ зафиксировали в нескольких районах. В Шевченковском районе из-за попадания беспилотника погибли мать и сын 1960 и 1997 года рождения. Известно, что в столице в результате налета дронов пострадали семь человек, из них четверо - дети.
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