Воздушные силы уточнили масштабы атаки РФ на Украину: сколько ракет и дронов сбили

Он отметил, что с вечера 6 мая РФ выпустила по Украине 187 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Из них силы ПВО уничтожили 81 дрон. Еще 64 беспилотника локально потеряны.

"Информация может уточняться, плюс-минус 1-2 дрона могут быть изменены", - добавил спикер.

По его словам, этой ночью россияне запустили по Украине пять баллистических ракет. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал о четырех ракетах.

"Сегодня применялось также пять баллистических ракет "Искандер-М" или KN23. Это уже специалисты, кто будет исследовать обломки, скажут позже, какого типа это были ракеты. Две баллистики сегодня были сбиты противовоздушной обороной", - сказал Игнат.

Позже Воздушные силы ВСУ в своей сводке подтвердили количество дронов и ракет, которые Россия выпустила по Украине этой ночью. Пуски беспилотников были из шести направлений - Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск в России, а также из Гвардейского в Крыму.

ПВО этой ночью работала на востоке, севере, юге и в центре страны.