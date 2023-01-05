Повітряні сили України знищили штурмовик і гелікоптер

Повітряні сили України знищили на східному напрямку дві повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Повітряних сил ЗСУ.

Уранці 5 січня 2023 року українська протиповітряна оборона знищила штурмовик Су-25 та гелікоптер Мі-8 російських окупантів.

РБК-Україна повідомляло, що вчора, 4 січня, повітряні сили на сході знищили штурмовик, вертоліт та дрон РФ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську ППО. Лише за два дні нового року Сили оборони збили понад 80 дронів "Шахед".

Додамо, раніше ми писали, чому окупанти атакують Україну дронами саме вночі.

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