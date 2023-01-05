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Воздушные силы Украины уничтожили штурмовик и вертолет

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Украина, Четверг 05 января 2023 21:14
Воздушные силы Украины уничтожили штурмовик и вертолет Фото: Воздушные силы сбили самолет и вертолет (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Воздушные силы Украины уничтожили на восточном направлении две воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Утром 5 января 2023 года украинская противовоздушная оборона уничтожила штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 российских оккупантов.

Самолет сбит ПВО Сухопутных войск, вертолет - подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил.

РБК-Украина сообщало, что вчера, 4 января, воздушные силы на востоке уничтожили штурмовик, вертолет и дрон РФ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит длительную атаку дронами, чтобы истощить украинскую ПВО. Только за два дня нового года Силы обороны сбили более 80 дронов "Шахед".

Добавим, раньше мы писали, почему оккупанты атакуют Украину дронами именно ночью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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