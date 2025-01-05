Повітряні сили України збили сотні дронів та ракет за тиждень

Втрати Росії на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу українські військові ліквідували 1730 росіян. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 796 тисяч солдатів.

У Міноборони повідомили, що минулого року Росія зазнала рекордних втрат. Ворог втратив понад 430 тисяч бійців, це майже 36 мотострілецьких дивізій.

Найбільші втрати були зафіксовані у грудні - 48 670 російських військових.

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