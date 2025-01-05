Повітряні сили України збили сотні дронів та ракет за тиждень

Повітряні сили України відбивають атаки противника та прикривають стратегічні об’єкти. За тиждень вони знищили 419 повітряних цілей і завдали 30 авіаударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.
"Повітряні Сили продовжують відбивати повітряні удари противника, прикривати стратегічні державні об’єкти, об’єкти критичної інфраструктури держави, угруповання військ, завдають вогневого ураження ворогу на різних напрямках фронту", - наголосили в ПС.
Протягом тижня протиповітряною обороною було збито 419 засобів повітряного нападу ворога. Серед них:
Українська тактична авіація здійснила 50 літаковильотів на винищувальне прикриття та підтримку військ. Пілоти знищили 49 повітряних цілей і завдали 30 авіаударів по позиціях противника, використовуючи різні типи бомб і ракет.
В результаті ударів уражено:
За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу українські військові ліквідували 1730 росіян. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 796 тисяч солдатів.
У Міноборони повідомили, що минулого року Росія зазнала рекордних втрат. Ворог втратив понад 430 тисяч бійців, це майже 36 мотострілецьких дивізій.
Найбільші втрати були зафіксовані у грудні - 48 670 російських військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.