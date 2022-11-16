Повітряні сили України сприятимуть розслідуванню падіння ракети у Польщі, - Ігнат

"Йде відповідне розслідування. Повітряні сили сприятимуть максимально, будуть і фахівці залучені, якщо потрібно, і надамо певні матеріали", - наголосив він.

Ігнат нагадав, що це не перший інцидент із російськими ракетами, нещодавно в Молдові впав снаряд, яким РФ намагалася атакувати Україну.

"Російські ракети, що атакували Україну, летіли через повітряний простір суверенної республіки Молдова, були збиті нашою ППО, перелетівши український кордон із Молдовою та впали на молдавській території", - додав він.

Ігнат підкреслив, що на місці інциденту працюють відповідні комісії та групи, які ідентифікуватимуть та визначатимуть тип ракети.