RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Воздушные силы Украины будут способствовать расследованию падения ракеты в Польше, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Воздушны силы Украины готовы максимально способствовать расследованию инцидента с падением ракет в Польше 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире "24 канала".

"Идет соответствующее расследование. Воздушные силы будут способствовать максимально, будут и специалисты привлечены, если нужно, и предоставим определенные материалы", - отметил он.

Игнат напомнил, что это не первый инцидент с российскими ракетами, недавно в Молдове упал снаряд, которым РФ пыталась атаковать Украину.

"Российские ракеты, атаковавшие Украину, летели через воздушное пространство суверенной республики Молдова, были сбиты нашей ПВО, перелетев украинскую границу с Молдовой и упали на молдавской территории", - добавил он.

Игнат подчеркнул, что на месте инцидента работают соответствующие комиссии и группы, которые будут идентифицировать и определять тип ракеты.

Напомним, что вчера на территории Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ заявили, что, вероятно, ракеты были российскими.

Детальнее о том, что происходит в Польше и как на это реагирует НАТО - можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаракетиВоздушные силы Украины