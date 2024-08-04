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Український "повітряний щит" є одним з найсильніших в Європі, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська, Віталій Носач

Повітряні сили Збройних сил України є одними з найсильніших в Європі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Україна тепер володіє і сучасними, дійсно ефективними системами ППО. Таких систем ППО ще недостатньо, щоб закрити від російських ракет і дронів дійсно все наше небо, але сьогодні український "повітряний щит" вже один із найсильніших в Європі", - сказав він.

За словами президента, з початку війни пілоти Повітряних сил України здійснили вже 22 тисячі бойових вильотів.

"Ми збільшуємо силу нашої авіації", - зазначив Зеленський.

День Повітряних сил в Україні

4 серпня, в Україні відзначають День Повітряних сил.

До цього президент України Володимир Зеленський, вітаючи українських пілотів зі святом, розповідав, що українські воїни знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів.

У свою чергу командувач Повітряних сил Микола Олещук зазначав, що за два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8 тисяч повітряних цілей РФ.

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Володимир ЗеленськийПовітряні сили УкраїниВійна в Україні