Український "повітряний щит" є одним з найсильніших в Європі, - Зеленський

"Україна тепер володіє і сучасними, дійсно ефективними системами ППО. Таких систем ППО ще недостатньо, щоб закрити від російських ракет і дронів дійсно все наше небо, але сьогодні український "повітряний щит" вже один із найсильніших в Європі", - сказав він.

За словами президента, з початку війни пілоти Повітряних сил України здійснили вже 22 тисячі бойових вильотів.

"Ми збільшуємо силу нашої авіації", - зазначив Зеленський.