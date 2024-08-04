Украинский "воздушный щит" является одним из самых сильных в Европе, - Зеленский

Воздушные силы Вооруженных сил Украины являются одними из самых сильных в Европе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Украина теперь владеет и современными, действительно эффективными системами ПВО. Таких систем ПВО еще недостаточно, чтобы закрыть от российских ракет и дронов действительно все наше небо, но сегодня украинский "воздушный щит" уже один из сильнейших в Европе", - сказал он.
По словам президента, с начала войны пилоты воздушных сил Украины совершили уже 22 тысячи боевых вылетов.
"Мы увеличиваем силу нашей авиации", - отметил Зеленский.
4 августа в Украине отмечают День Воздушных сил.
До этого президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя украинских пилотов с праздником, рассказывал, что украинские воины уничтожили тысячи российских ракет и дронов, сотни российских боевых самолетов и вертолетов.
В свою очередь командующий Воздушных сил Николай Олещук отмечал, что за два с половиной года Воздушные Силы уничтожили более 8 тысяч воздушных целей РФ.
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