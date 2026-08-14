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Повітряні сили США вичерпали рекордні запаси дронів у війні з Іраном

03:57 14.08.2026 Пт
2 хв
Втрати дронів Reaper у війні на Близькому Сході сягають понад мільярд доларів
aimg Юлія Маловічко
Повітряні сили США вичерпали рекордні запаси дронів у війні з Іраном Фото: безпілотник MQ-9 Reaper (з відкритих джерел)
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Збройні сили США втратили щонайменше 45 безпілотників MQ-9 Reaper під час війни з Іраном, що становить близько 25% американського парку таких дронів.

Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на джерела The Washington Post.

Видання, з посиланням на інформацію трьох чиновників, повідомило - США використовували дрони MQ-9 Reaper поблизу Ормузької протоки - важливого маршруту для світового судноплавства, який став одним із головних осередків конфлікту.

За даними видання, MQ-9 Reaper стали відносно легкими цілями для іранських військових, а також союзних Ірану угруповань у Ємені та Іраку.

Ці дрони літають на невеликій швидкості й часто на низьких висотах, що робить їх вразливими для протиповітряної оборони.

Безпілотники MQ-9 Reaper використовують для розвідки, спостереження та завдання ударів. Вартість одного такого безпілотника може становити від 30 до 50 млн доларів залежно від встановлених сенсорів та озброєння.

За оцінкою Washington Post, потенційна вартість уже втрачених американських Reaper перевищує 1,3 млрд доларів.

Як пише WP, втрати вказаних дронів стали ще одним фактором, який виснажує американський військовий арсенал на тлі тривалої війни з Іраном.

Нагадамо, раніше повідомлялось, що США вичерпали у війні з Іраном майже 80% основних ракет-перехоплювачів для ППО.

Ще повідомлялось, що США вичерпали майже весь запас далекобійних ракет через війну з Іраном.

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