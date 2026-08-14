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Воздушные силы США исчерпали рекордные запасы дронов в войне с Ираном

03:57 14.08.2026 Пт
2 мин
Потери дронов Reaper в войне на Ближнем Востоке достигают более миллиарда долларов
aimg Юлия Маловичко
Воздушные силы США исчерпали рекордные запасы дронов в войне с Ираном Фото: беспилотник MQ-9 Reaper (из открытых источников)
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Вооруженные силы США потеряли по меньшей мере 45 беспилотников MQ-9 Reaper во время войны с Ираном, что составляет около 25% американского парка таких дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The Washington Post.

Издание, со ссылкой на информацию трех чиновников, сообщило - США использовали дроны MQ-9 Reaper вблизи Ормузского пролива - важного маршрута для мирового судоходства, который стал одним из главных центров конфликта.

По данным издания, MQ-9 Reaper стали относительно легкими целями для иранских военных, а также союзных Ирана группировок в Йемене и Ираке.

Эти дроны летают на небольшой скорости и часто на низких высотах, что делает их уязвимыми для противовоздушной обороны.

Беспилотники MQ-9 Reaper используют для разведки, наблюдения и нанесения ударов. Стоимость одного такого беспилотника может составлять от 30 до 50 млн. долларов в зависимости от установленных сенсоров и вооружения.

По оценке Washington Post, потенциальная стоимость уже утраченных американских Reaper превышает 1,3 млрд долларов.

Как пишет WP, потери указанных дронов стали еще одним фактором, истощаемым американским военным арсеналом на фоне длительной войны с Ираном.

Напомним, ранее сообщалось, что США исчерпали в войне с Ираном почти 80% основных ракет-перехватчиков для ПВО.

Еще сообщалось, что США исчерпали почти весь запас дальнобойных ракет из-за войны с Ираном.

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