Повітряні сили США підтвердили авіаудари по Ємену

У командуванні заявили, що метою ударів ЗС США були склад ракет і пункт управління, які перебувають під контролем підтримуваних Іраном повстанців-хуситів.

Там зазначили, що атака погіршить можливості бойовиків проводити атаки, подібні до тих, що були націлені на американські військові кораблі й торгові судна в південній частині Червоного моря, Баб-ель-Мандебській протоці й Аденській затоці.

Крім цього, за даними CENTCOM, під час операції сили Центрального командування збили також кілька БпЛА і протикорабельну крилату ракету над Червоним морем.

"Ця атака відображає незмінну прихильність Центрального командування обороні США і коаліційного персоналу, регіональних партнерів і міжнародного судноплавства", - резюмували в заяві.