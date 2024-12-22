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Повітряні сили США підтвердили авіаудари по Ємену

Фото: атака погіршить можливості бойовиків (Getti Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері, 21 грудня, в Ємені прогриміли вибухи. Центральне командування Повітряних сил США підтвердило, що завдало авіаударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У командуванні заявили, що метою ударів ЗС США були склад ракет і пункт управління, які перебувають під контролем підтримуваних Іраном повстанців-хуситів.

Там зазначили, що атака погіршить можливості бойовиків проводити атаки, подібні до тих, що були націлені на американські військові кораблі й торгові судна в південній частині Червоного моря, Баб-ель-Мандебській протоці й Аденській затоці.

Крім цього, за даними CENTCOM, під час операції сили Центрального командування збили також кілька БпЛА і протикорабельну крилату ракету над Червоним морем.

"Ця атака відображає незмінну прихильність Центрального командування обороні США і коаліційного персоналу, регіональних партнерів і міжнародного судноплавства", - резюмували в заяві.

 

Нагадаємо, вибухи в місті Сана в Ємені прогриміли ввечері, 21 грудня. Це сталося через кілька годин, після того, як хусити завдали удару по Тель-Авіву в Ізраїлі.

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