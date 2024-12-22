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Воздушные силы США подтвердили авиаудары по Йемену

Фото: атака ухудшит возможности боевиков (Getti Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 21 декабря, в Йемене прогремели взрывы. Центральное командование Воздушных сил США подтвердило, что нанесло авиаудары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В командовании заявили, что целью ударов ВС США были склад ракет и пункт управления, которые находятся под контролем поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов.

Там отметили, что атака ухудшит возможности боевиков проводить атаки, подобные тем, которые были нацелены на американские военные корабли и торговые суда в южной части Красного моря, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

Помимо этого, по данным CENTCOM, в ходе операции силы Центрального командования сбили также несколько БпЛА и противокорабельную крылатую ракету над Красным морем.

"Эта атака отражает неизменную приверженность Центрального командования обороне США и коалиционного персонала, региональных партнеров и международного судоходства", - резюмировали в заявлении.

Напомним, взрывы в городе Сана в Йемене прогремели вечером, 21 декабря. Это произошло спустя несколько часов, после того, как хуситы нанесли удар по Тель-Авиву в Израиле.

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