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Повітряні сили спростували фейк РФ про "роботу української ППО" у Дніпрі

20:58 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: уламок російського реактивного дрона на вокзалі у Дніпрі (t.me/kpszsu)

Росія хотіла перекласти відповідальність за смертносний удар по вокзалу у Дніпрі на "роботу української ППО". У Повітряних силах надали фотодоказ, що спростовує наклеп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил у Telegram.

Повітряні сили спростували фейк

Російські пропагандисти після чергової терористичної атаки на Дніпро традиційно запустили хвилю фейків про "роботу української ППО".

"Мета окупантів очевидна і незмінна - цинічне виправдання власних воєнних злочинів, залякування українців та спроби перекласти відповідальність за загибель цивільних", - кажуть у Повітряних силах.

ПС надали фотодоказ - уламки російського реактивного безпілотника безпосередньо на пероні залізничного вокзалу у Дніпрі.

"Це черговий доказ того, що ціллю ворога є саме мирна інфраструктура та люди", - зазначили вони. І закликали українців довіряти виключно перевіреним джерелам інформації.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 29 жовтня вдарили безпілотником по залізничному вокзалу у Дніпрі. Відомо про 14 загиблих.

Крім того, сьогодні росіяни атакували залізничний вокзал у Дніпрі.

В "Укрзалізниці" повідомили, що удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро - Запоріжжя.

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