Воздушные силы опровергли фейк РФ о "работе украинской ПВО" в Днепре

Воздушные силы опровергли фейк

Российские пропагандисты после очередной террористической атаки на Днепр традиционно запустили волну фейков о "работе украинской ПВО".

"Цель оккупантов очевидна и неизменна - циничное оправдание собственных военных преступлений, запугивание украинцев и попытки переложить ответственность за гибель гражданских", - говорят в Воздушных силах.

ПС предоставили фотодоказательство - обломки российского реактивного беспилотника непосредственно на перроне железнодорожного вокзала в Днепре.

"Это очередное доказательство того, что целью врага является мирная инфраструктура и люди", - отметили они. И призвали украинцев доверять исключительно проверенным источникам информации.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 29 октября ударили беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. Известно о 14 погибших.