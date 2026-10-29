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Воздушные силы опровергли фейк РФ о "работе украинской ПВО" в Днепре

20:58 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: обломок российского реактивного дрона на вокзале в Днепре (t.me/kpszsu)

Россия хотела переложить ответственность за смертоносный удар по вокзалу в Днепре на "работу украинской ПВО". В Воздушных силах предоставили фотодоказательство, опровергающее клевету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил в Telegram.

Воздушные силы опровергли фейк

Российские пропагандисты после очередной террористической атаки на Днепр традиционно запустили волну фейков о "работе украинской ПВО".

"Цель оккупантов очевидна и неизменна - циничное оправдание собственных военных преступлений, запугивание украинцев и попытки переложить ответственность за гибель гражданских", - говорят в Воздушных силах.

ПС предоставили фотодоказательство - обломки российского реактивного беспилотника непосредственно на перроне железнодорожного вокзала в Днепре.

"Это очередное доказательство того, что целью врага является мирная инфраструктура и люди", - отметили они. И призвали украинцев доверять исключительно проверенным источникам информации.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 29 октября ударили беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. Известно о 14 погибших.

Кроме того, сегодня россияне атаковали железнодорожный вокзал в Днепре.

В "Укрзализныце" сообщили, что удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр - Запорожье.

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