Повітряні сили на сході знищили штурмовик, вертоліт та дрон РФ

Зокрема, підрозділ ракетних військ ЗСУ знищили:

Штурмовик Су-25;

вертоліт Ка-25;

розвідувальний дрон "Орлан".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську ППО. Лише за два дні нового року Сили оборони збили понад 80 дронів "Шахед".

Додамо, раніше РБК-Україна писала, чому окупанти атакують Україну дронами саме вночі.

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