Воздушные силы на востоке уничтожили штурмовик, вертолет и дрон РФ

В частности, подразделение ракетных войск ВСУ уничтожили:

Штурмовик Су-25;

вертолет Ка-25;

разведывательный дрон "Орлан".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит длительную атаку дронами, чтобы истощить украинскую ПВО. Только за два дня нового года Силы обороны сбили более 80 дронов "Шахед".

Добавим, ранее РБК-Украина писало, почему оккупанты атакуют Украину дронами именно ночью.

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