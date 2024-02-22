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Повітряні сили назвали кількість дронів, які ліквідували під час останньої атаки РФ

Фото: Повітряні сили розповіли скільки дронів було ліквідовано під час останньої атаки РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни вночі 22 лютого атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Противник атакував Україну десятьма ударними безпілотниками із російського Приморсько-Ахтарська. Також ворог застосував протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Внаслідок бойової роботи сил ППО знищено 8 дронів росіян у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Удари росіян по Україні

Росіяни атакують територію України дронами та ракетами. Так, ввечері 21 лютого вибух був в Одеській області. Ворог запустив ракету. Також в області була загроза дронів.

До речі, росіяни атакували Україну дронами "Шахед" двічі за вечір 21 лютого. Тривогу оголосили у двох областях.

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