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В Одеській області пролунали вибухи

Середа 21 лютого 2024 20:42
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В Одеській області пролунали вибухи Ілюстративне фото: в Одеській області пролунали вибухи (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Ввечері середи, 21 лютого, в Одеській області було чути вибухи. В області оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на місцеві ЗМІ та Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил, ворог запустив на Одеську область ракету. Станом на 20:40 не повідомлялось про руйнування чи постраждалих.

Окрім цього попереджалось про те, що Росія запустила з півдня безпілотники по типу "Шахед".

В Одеській області пролунали вибухи

Обстріли Одеси

Раніше повідомлялося, що в Одесі 13 лютого прогриміли вибухи, працювала ППО. Жителів міста просили залишатися в укриттях.

Крім того, голова ОВА Олег Кіпер звернувся з важливим проханням.

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою!" - констатував він.

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