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Воздушные силы назвали количество дронов, которые ликвидировали во время последней атаки РФ

Фото: Воздушные силы рассказали сколько дронов было ликвидировано во время последней атаки РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне ночью 22 февраля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Противник атаковал Украину десятью ударными беспилотниками из российского Приморско-Ахтарска. Также враг применил противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

В результате боевой работы сил ПВО, уничтожено 8 дронов россиян в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Удары россиян по Украине

Россияне атакуют территорию Украины дронами и ракетами. Так, вечером 21 февраля, взрыв был в Одесской области. Враг запустил ракету. Также в области была угроза дронов.

К слову, россияне атаковали Украину дронами "Шахед" дважды за вечер 21 февраля. Тревогу объявили в двух областях.

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