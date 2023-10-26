Повітряні сили пояснили причину "затишшя" з тривогами в Україні

Російські окупанти цієї ночі не влаштовували свої звичайні повітряні атаки по території України, зокрема із застосуванням ударних дронів. Це пов'язано із погіршенням погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.

Полковник зазначив, що це в авіації називається "нельотною погодою".

"Тут все просто. Можна зайти на сайти, які прогнозують погоду і подивитися, що відбувалося чи зараз відбувається на сході країни. Це "нельотна погода", як кажуть в авіації", - відповів він на запитання, з чим пов'язане відносне "затишшя" з повітряними тривогами.

Так, звернув увагу Ігнат, тому ворог і не влаштовував характерних авіаційних нальотів та не застосовував "Шахеди" в ніч на 26 жовтня.

"Саме тому і безпілотників фактично взагалі не було цієї ночі. Не було видно їх на наших моніторах. І літаки. От власне погана погода дозволяє українцям більш менш спати. Погода впливає на перебіг бойових дій", - наголосив він.

В Україні погіршується погода

Раніше повідомлялося, що за даними синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні 26 жовтня у більшості областей буде дощовою, а також очікується туман. При цьому подекуди температура повітря прогріється вдень до +23 градусів.

Також нагадаємо, що учора в Україні повсюдно були дощі.

Раніше РБК-Україна проаналізувало прогноз погоди на листопад кількох профільних ресурсів, та склало приблизну картину, чого можна чекати від погоди наступного місяця.