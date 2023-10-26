Повітряні сили пояснили причину "затишшя" з тривогами в Україні
Російські окупанти цієї ночі не влаштовували свої звичайні повітряні атаки по території України, зокрема із застосуванням ударних дронів. Це пов'язано із погіршенням погодних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.
Полковник зазначив, що це в авіації називається "нельотною погодою".
"Тут все просто. Можна зайти на сайти, які прогнозують погоду і подивитися, що відбувалося чи зараз відбувається на сході країни. Це "нельотна погода", як кажуть в авіації", - відповів він на запитання, з чим пов'язане відносне "затишшя" з повітряними тривогами.
Так, звернув увагу Ігнат, тому ворог і не влаштовував характерних авіаційних нальотів та не застосовував "Шахеди" в ніч на 26 жовтня.
"Саме тому і безпілотників фактично взагалі не було цієї ночі. Не було видно їх на наших моніторах. І літаки. От власне погана погода дозволяє українцям більш менш спати. Погода впливає на перебіг бойових дій", - наголосив він.
В Україні погіршується погода
Раніше повідомлялося, що за даними синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні 26 жовтня у більшості областей буде дощовою, а також очікується туман. При цьому подекуди температура повітря прогріється вдень до +23 градусів.
Також нагадаємо, що учора в Україні повсюдно були дощі.
Раніше РБК-Україна проаналізувало прогноз погоди на листопад кількох профільних ресурсів, та склало приблизну картину, чого можна чекати від погоди наступного місяця.
Нагадаємо, нещодавно спікер командування ПС Юрій Ігнат висловився про ізраїльську систему оповіщення та пояснив, чи запрацювала вона в Україні.
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