UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повітряні сили пояснили, як погода впливає на роботу ППО

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Зимова погода в Україні впливає на роботу сил протиповітряної оборони. Зокрема, при мінусовій температурі відбувається обмерзання техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Системи - це теж техніка. Теж температури холодні можуть впливати. Обмерзання може бути. Так треба більше уваги приділяти, щоб утримувати її в робочому стані. Ну, і на людей, звичайно, (впливає, - ред.). Люди живі, вони повинні теж зберігати тепло", - сказав речник.

Ігнат пояснив, що у холодну пору захисники мають краще облаштовувати позиції, створювати умови для нормального несення служби. Оскільки засоби протиповітряної оборони - це великий комплекс техніки.

Погода і фронт

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна розповів, що негода не є повною перешкодою для російських атак "шахедами" та ракетами. Але перепади температур все ж впливають на роботу техніки.

Раніше у Сухопутних військах припускали, що погода в Україні, ймовірно, вплине на хід бойових дій. Дощі та сніг ускладнять пересування броньованої техніки, роботу дронів та авіації.

Також військові вважають, що одним з головних завдань на зиму для них залишається перерізання логістики ворога. У зимовий період це особливо важливо.

Більше про актуальну ситуацію на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОВоздушные силы УкраиныВійна в УкраїніВійна Росії проти України