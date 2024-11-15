Повітряні сили повідомлятимуть про тривогу у Viber: що буде з Telegram

З 19 листопада 2024 року Повітряні сили Збройних сил України запускають офіційний канал у Viber. Підписатись на нього можна вже зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната у Facebook.
Ігнат нагадав, що сьогодні, 15 листопада, Україну вкотре атакували "шахеди", що летіли на Одесу через море - з Краснодарського краю та Криму.
"Саме "шахеди", а не оте "невстановленого типу", що постійно летить з півночі вперемішку зі справжніми ударними безпілотниками. Тому в Одесі багато наслідків на землі, навіть після уражених/збитих ударних БПЛА з бойовою частиною", - уточнив він.
Полковник зауважив, що Одесу атакують часто (балістикою, крилатими ракетами, ударними БПЛА тощо).
"Щільна забудова міста, урбанізована місцевість суттєво ускладнюють роботу протиповітряної оборони, але відсоток збиття залишається високим. На жаль, не все, що летить, можливо збити над морем", - пояснив він.
Кожен українець, за словами Ігната, знає, як реагувати на російську повітряну атаку - не ігнорувати.
"А Повітряні сили продовжують інформувати населення про загрози з повітря у Telegram та WhatApp", - зазначив т.в.о. начальника управління комунікацій.
Він розповів також, що (оскільки "доля Telegram в Україні невизначена"), Повітряні сили мають забезпечити себе додатковими майданчиками комунікації та інформування про повітряні загрози.
"У Мінцифри рекомендували й запевнили, що Viber нині цілком безпечний і не має російського контролю. Тому з 19 листопада 2024 року додатково інформуватимемо у Viber", - наголосив полковник.
Насамкінець він додав, що підписатися на відповідний канал можна вже зараз.
Допис Ігната (скриншот: facebook.com/yuriy.ignat)
Згідно з інформацією, вже опублікованою на офіційному каналі Повітряних сил ЗСУ у Viber, там громадяни з 19 листопада зможуть першими отримувати оперативну та достовірну інформацію:
"Зверніть увагу! Це - єдиний офіційний канал Повітряних сил (із синьою галочкою), верифікований командою Rakuten Viber. Будьте медіаграмотними та дотримуйтесь інформаційної гігієни. Довіряйте тільки офіційним джерелам", - підсумували у повідомленні.
Приєднатись до каналу можна також через QR-код (скриншот: invite.viber.com)
Нагадаємо, багатоплатформовий месенджер Telegram був заснований у серпні 2013 року російським підприємцем Павлом Дуровим (який є також засновником підсанкційної російської соціальної мережі "ВКонтакте").
Раніше голова комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповідав, що інформація з месенджера може видаватись секретним службам РФ, тож якщо витік інформації підтвердиться, Україна може заблокувати Telegram.
Згодом спікер парламенту Руслан Стефанчук попередив українців про фейковий акаунт у Telegram і попросив не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта, адже він давно не користується цим месенджером.
7 жовтня стало відомо, що використання Telegram обмежать у Верховній Раді (за рекомендацією Ради національної безпеки та оборони України). Водночас українцям пояснили, що "це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях".
Повідомлялося також, що питання заборони Telegram планує розглянути Полтавська обласна рада (оскільки члени депутатської комісії з питань регламенту одноголосно виступили з рекомендацією заборонити цей месенджер).
9 жовтня особливий порядок доступу до Telegram запровадила Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення.
Крім того, у Нацраді висловили сподівання, що невдовзі цей месенджер буде повністю заблокований у нашій країні (як це було з "ВКонтакте" та низкою інших підсанкційних ресурсів).
Наприкінці жовтня стало відомо, що на тлі рекомендацій МОН використання Telegram заборонили у Чернівецькому національному університеті (ЧНУ) імені Юрія Федьковича.
1 листопада заборону на використання Telegram запровадили у Національному авіаційному університеті. 5 листопада стало відомо відомо, що КНУ імені Тараса Шевченка також забороняє використовувати Telegram.
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