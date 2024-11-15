Повітряні сили повідомлятимуть про тривогу у Viber: що буде з Telegram

Як Повітряні сили ЗСУ інформують населення про загрози

Ігнат нагадав, що сьогодні, 15 листопада, Україну вкотре атакували "шахеди", що летіли на Одесу через море - з Краснодарського краю та Криму.

"Саме "шахеди", а не оте "невстановленого типу", що постійно летить з півночі вперемішку зі справжніми ударними безпілотниками. Тому в Одесі багато наслідків на землі, навіть після уражених/збитих ударних БПЛА з бойовою частиною", - уточнив він.

Полковник зауважив, що Одесу атакують часто (балістикою, крилатими ракетами, ударними БПЛА тощо).

"Щільна забудова міста, урбанізована місцевість суттєво ускладнюють роботу протиповітряної оборони, але відсоток збиття залишається високим. На жаль, не все, що летить, можливо збити над морем", - пояснив він.

Кожен українець, за словами Ігната, знає, як реагувати на російську повітряну атаку - не ігнорувати.

"А Повітряні сили продовжують інформувати населення про загрози з повітря у Telegram та WhatApp", - зазначив т.в.о. начальника управління комунікацій.

Він розповів також, що (оскільки "доля Telegram в Україні невизначена"), Повітряні сили мають забезпечити себе додатковими майданчиками комунікації та інформування про повітряні загрози.

"У Мінцифри рекомендували й запевнили, що Viber нині цілком безпечний і не має російського контролю. Тому з 19 листопада 2024 року додатково інформуватимемо у Viber", - наголосив полковник.

Насамкінець він додав, що підписатися на відповідний канал можна вже зараз.

Допис Ігната (скриншот: facebook.com/yuriy.ignat)

Що відомо про канал Повітряних сил ЗСУ у Viber

Згідно з інформацією, вже опублікованою на офіційному каналі Повітряних сил ЗСУ у Viber, там громадяни з 19 листопада зможуть першими отримувати оперативну та достовірну інформацію:

про загрози з повітря

про результати протиповітряних боїв з ворогом

про те, як Повітряні сили ЗСУ б'ють ворога на небі й на землі

унікальні історії про українських льотчиків, зенітників, локаторників

"Зверніть увагу! Це - єдиний офіційний канал Повітряних сил (із синьою галочкою), верифікований командою Rakuten Viber. Будьте медіаграмотними та дотримуйтесь інформаційної гігієни. Довіряйте тільки офіційним джерелам", - підсумували у повідомленні.

Приєднатись до каналу можна також через QR-код (скриншот: invite.viber.com)