Воздушные силы будут сообщать о тревоге в Viber: что будет с Telegram

С 19 ноября 2024 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины запускают официальный канал в Viber. Подписаться на него можно уже сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната в Facebook.
Игнат напомнил, что сегодня, 15 ноября, Украину в очередной раз атаковали "шахеды", летевшие на Одессу через море - из Краснодарского края и Крыма.
"Именно "шахеды", а не тот "неустановленный тип", который постоянно летит с севера вперемешку с настоящими ударными беспилотниками. Поэтому в Одессе много последствий на земле, даже после пораженных/сбитых ударных БПЛА с боевой частью", - уточнил он.
Полковник отметил, что Одессу атакуют часто (баллистикой, крылатыми ракетами, ударными БПЛА и т.п.).
"Плотная застройка города, урбанизированная местность существенно усложняют работу противовоздушной обороны, но процент сбития остается высоким. К сожалению, не все, что летит, можно сбить над морем", - объяснил он.
Каждый украинец, по словам Игната, знает, как реагировать на российскую воздушную атаку - не игнорировать.
"А Воздушные силы продолжают информировать население об угрозах с воздуха в Telegram и WhatApp", - отметил и.о. начальника управления коммуникаций.
Он рассказал также, что (поскольку "судьба Telegram в Украине не определена"), Воздушные силы должны обеспечить себя дополнительными площадками коммуникации и информирования о воздушных угрозах.
"В Минцифре рекомендовали и заверили, что Viber сейчас вполне безопасен и не имеет российского контроля. Поэтому с 19 ноября 2024 года будем дополнительно информировать в Viber", - подчеркнул полковник.
В заключение он добавил, что подписаться на соответствующий канал можно уже сейчас.
Пост Игната (скриншот: facebook.com/yuriy.ignat)
Согласно информации, уже опубликованной на официальном канале Воздушных сил ВСУ в Viber, там граждане с 19 ноября смогут первыми получать оперативную и достоверную информацию:
"Обратите внимание! Это - единственный официальный канал Воздушных сил (с синей галочкой), верифицированный командой Rakuten Viber. Будьте медиаграмотными и соблюдайте информационную гигиену. Доверяйте только официальным источникам", - подытожили в сообщении.
Присоединиться к каналу можно также через QR-код (скриншот: invite.viber.com)
Напомним, многоплатформенный мессенджер Telegram был основан в августе 2013 года российским предпринимателем Павлом Дуровым (являющимся также основателем подсанкционной российской социальной сети "ВКонтакте").
Ранее председатель комитета ВРУ по свободе слова Ярослав Юрчишин рассказывал, что информация из мессенджера может выдаваться секретным службам РФ, поэтому если утечка информации подтвердится, Украина может заблокировать Telegram.
Позже спикер парламента Руслан Стефанчук предупредил украинцев о фейковом аккаунте в Telegram и попросил не отвечать на сообщения с якобы его аккаунта, ведь он давно не пользуется этим мессенджером.
7 октября стало известно, что использование Telegram будет ограничено в Верховной Раде (по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины). В то же время, украинцам объяснили, что "это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях".
Сообщалось также, что вопрос запрета Telegram планирует рассмотреть Полтавский областной совет (поскольку члены депутатской комиссии по регламенту единогласно выступили с рекомендацией запретить этот мессенджер).
9 октября особый порядок доступа к Telegram ввел Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Кроме того, в Нацсовете выразили надежду, что вскоре этот мессенджер будет полностью заблокирован в нашей стране (как это было с "ВКонтакте" и рядом других подсанкционных ресурсов).
В конце октября стало известно, что на фоне рекомендаций МОН использование Telegram запретили в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича.
1 ноября запрет на использование Telegram был введен в Национальном авиационном университете. 5 ноября стало известно, что КНУ имени Тараса Шевченко также запрещает использовать Telegram.
Читайте также, как украинцы относятся к запрету Telegram.
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