Повітряні Сили повідомили про зліт кількох Ту-95 у РФ: коли вихід на пускові рубежі

"Увага! Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ), рухаються у напрямку пускових рубежів", - йдеться у заяві військових.

Зазначається, що орієнтовний час виходу цих російських літаків на пускові рубежі - 03.40.

У ПС додали, що про зміну обстановки буде повідомлено додатково.

Військові закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нічна повітряна атака по Україні

Раніше повідомлялося, що у вечері 10 квітня російські загарбники запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Повітряна тривога оголошена у кількох областях.

Також у Силах оборони півдня України заявили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони по цілях противника.

Крім того, близько 01:18 у командування Повітряних сил заявили про фіксацію руху ворожої ракети у напрямку Одеси.