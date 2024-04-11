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Воздушные Силы сообщили о взлете нескольких Ту-95 в РФ: когда выход на пусковые рубежи

Фото: российский самолет Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На территории РФ взлетели несколько бортов стратегических самолетов-бомбардировщиков Ту-95 из Мурманской области. Они двигаются в направлении пусковых рубежей, и возможны пуски ракет по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины.

"Внимание! Зафиксирован вылет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ), двигаются в направлении пусковых рубежей", - говорится в заявлении военных.

Отмечается, что ориентировочное время выхода этих российских самолетов на пусковые рубежи - 03.40.

В ВС добавили, что об изменении обстановки будет сообщено дополнительно.

Военные призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ночная воздушная атака по Украине

Ранее сообщалось, что вечером 10 апреля российские захватчики запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". Воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

Также в Силах обороны юга Украины заявили о работе сил и средств противовоздушной обороны по целям противника.

Кроме того, около 01:18 в командование Воздушных сил заявили о фиксации движения вражеской ракеты в направлении Одессы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Ту-95Воздушная тревогаРакетный удар