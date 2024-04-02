Повітряні Сили попередили про загрозу "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 1 квітня атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Загрозу було оголошено для Сумської та Харківської областей. Сили ППО збили два дрони.

З початку 2024 року ворог застосував в напрямку Києва понад 180 засобів ураження. Окупанти били по столиці безпілотниками "Шахед" та шістьма різними типами ракет.

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