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Повітряні Сили попередили про загрозу "Шахедів"

Фото: Ударний БПЛА "Шахед" (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Херсонську і Дніпропетровську області попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

"Херсонська та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА з півдня", - йдеться у повідомленні.

За даними ПС ЗСУ, наразі група "Шахедів" спостерігається у Дніпропетровській області, курсом на Дніпро та Запоріжжя.

Доповнено о 02:00. Повітряні Сили повідомили про БПЛА у районі Дніпра.

Доповнено о 02:08. Місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу ППО у Дніпрі.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 1 квітня атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Загрозу було оголошено для Сумської та Харківської областей. Сили ППО збили два дрони.

З початку 2024 року ворог застосував в напрямку Києва понад 180 засобів ураження. Окупанти били по столиці безпілотниками "Шахед" та шістьма різними типами ракет.

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