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Воздушные Силы предупредили об угрозе "Шахедов"

Фото: Ударный БПЛА "Шахед" (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Херсонскую и Днепропетровскую области предупредили об угрозе применения ударных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Херсонская и Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА с юга", – говорится в сообщении.

По данным ВС ВСУ, в настоящее время группа "Шахедов" наблюдается в Днепропетровской области, курсом на Днепр и Запорожье.

Дополнено в 02:00. Воздушные Силы сообщили о БПЛА в районе Днепра.

Дополнено в 02:08. Местные Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Днепре.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 1 апреля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Угроза была объявлена для Сумской и Харьковской областей. Силы ПВО сбили два дрона.

С начала 2024 г. враг применил в направлении Киева более 180 средств поражения. Оккупанты били по столице беспилотниками "Шахед" и шестью разными типами ракет.

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