Воздушные Силы предупредили об угрозе "Шахедов"

"Херсонская и Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА с юга", – говорится в сообщении.

По данным ВС ВСУ, в настоящее время группа "Шахедов" наблюдается в Днепропетровской области, курсом на Днепр и Запорожье.

Дополнено в 02:00. Воздушные Силы сообщили о БПЛА в районе Днепра.

Дополнено в 02:08. Местные Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Днепре.