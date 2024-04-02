Воздушные Силы предупредили об угрозе "Шахедов"

Херсонскую и Днепропетровскую области предупредили об угрозе применения ударных БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
"Херсонская и Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА с юга", – говорится в сообщении.
По данным ВС ВСУ, в настоящее время группа "Шахедов" наблюдается в Днепропетровской области, курсом на Днепр и Запорожье.
Дополнено в 02:00. Воздушные Силы сообщили о БПЛА в районе Днепра.
Дополнено в 02:08. Местные Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Днепре.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 1 апреля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Угроза была объявлена для Сумской и Харьковской областей. Силы ПВО сбили два дрона.
С начала 2024 г. враг применил в направлении Киева более 180 средств поражения. Оккупанты били по столице беспилотниками "Шахед" и шестью разными типами ракет.
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