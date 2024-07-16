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Повітряні сили показали відео збиття розвідувальних дронів РФ

Ілюстративне фото: Повітряні сили збили Shahed 16 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові знищили ворожий розвідувальний дрон, який було запущено на півдні України 16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука

Як зазначив Олещук, ворожі розвідувальні дрони становлять серйозну загрозу для Сил оборони України. Саме тому їх необхідно знищувати усіма доступними засобами, раціонально і без шансів для противника.

"До вашої уваги - бойова робота по ворожих безпілотниках на півдні країни 16 липня 2024 року", - написав він під відео.

Нічна атака дронів по Україні

Нагадаємо, з вечора понеділка, 15 липня, Росія в черговий раз запустила по території України декілька груп безпілотників типу Shahed. Силам ППО вдалося знищити два ворожі дрони.

Однак ще два дрони залишили територію України та полетіли в Білорусь. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів