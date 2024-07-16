Воздушные силы показали видео сбития разведывательных дронов РФ

Как отметил Олещук, вражеские разведывательные дроны представляют серьезную угрозу Силам обороны Украины. Именно поэтому их необходимо уничтожать всеми доступными средствами рационально и без шансов для противника.

"К вашему вниманию - боевая работа по вражеским беспилотникам на юге страны 16 июля 2024 года", - написал он под видео.

Ночная атака дронов по Украине

Напомним, с понедельника, 15 июля, Россия в очередной раз запустила по территории Украины несколько групп беспилотников типа Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить два вражеских дрона.

Однако еще два дрона покинули территорию Украины и улетели в Беларусь.

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