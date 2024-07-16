Воздушные силы показали видео сбития разведывательных дронов РФ

Украинские военные уничтожили вражеский разведывательный дрон, запущенный на юге Украины 16 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.
Как отметил Олещук, вражеские разведывательные дроны представляют серьезную угрозу Силам обороны Украины. Именно поэтому их необходимо уничтожать всеми доступными средствами рационально и без шансов для противника.
"К вашему вниманию - боевая работа по вражеским беспилотникам на юге страны 16 июля 2024 года", - написал он под видео.
Напомним, с понедельника, 15 июля, Россия в очередной раз запустила по территории Украины несколько групп беспилотников типа Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить два вражеских дрона.
Однако еще два дрона покинули территорию Украины и улетели в Беларусь.
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