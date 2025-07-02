Повітряні сили показали вдалу роботу ЗРК Raven під час боїв на півдні України

Як розповіли повітряники, зенітні ракетні комплекси Raven від Великої Британії "працюють" на різних напрямках. На відео розповідається, які типи повітряних цілей на рахунку українських зенітників і наскільки ефективний британський комплекс.

Варто зауважити, що ЗРК оснащений ракетами AIM-132 ASRAAM, він призначений для ураження дронів всіх типів, крилатих ракет, а в ідеалі - й літаків та гелікоптерів.

Екіпаж бойової машини складається з трьох осіб: командир, водій і оператор-навідник. Він взаємозамінний, тобто члени екіпажу за потреби можуть мінятися ролями.