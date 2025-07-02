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Повітряні сили показали вдалу роботу ЗРК Raven під час боїв на півдні України

Фото: Повітряні сили показали вдалу роботу ЗРК Raven (з відкритих джерел)
Автор: Наталія Кава

Повітряні сили показали роботу британського зенітного ракетного комплексу Raven проти російських цілей на півдні України.

Як повідомляє РБК-Україна, відео опублікували Повітряні сили.

Як розповіли повітряники, зенітні ракетні комплекси Raven від Великої Британії "працюють" на різних напрямках. На відео розповідається, які типи повітряних цілей на рахунку українських зенітників і наскільки ефективний британський комплекс.

Варто зауважити, що ЗРК оснащений ракетами AIM-132 ASRAAM, він призначений для ураження дронів всіх типів, крилатих ракет, а в ідеалі - й літаків та гелікоптерів.

Екіпаж бойової машини складається з трьох осіб: командир, водій і оператор-навідник. Він взаємозамінний, тобто члени екіпажу за потреби можуть мінятися ролями.

Підтримка України з боку Британії

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Британія рішуче підтримує Україну та надає військову, фінансову, а також дипломатичну допомогу. Зокрема сприяє зміцненню української обороноздатності та виступає за притягнення агресора до відповідальності на міжнародному рівні.

Під час літнього засідання "Рамштайну", Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів у розмірі 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів протягом поточного року.

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